Выпавшее из самолета золото оказалось не золотом

На борту грузового самолета Ан-12, у которого в Якутске при взлете сорвало створку люка, находились слитки серебра. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

«По моей информации, на борту находились слитки серебра. Всего около 200 слитков драгоценного металла. Часть груза оказалась на взлетно-посадочной полосе», — пояснил собеседник агентства.

При этом в московском представительстве компании Kinross Gold, «дочка» которой занимается разработкой месторождения Купол, откуда перевозился груз, сообщили, что на борту были слитки из сплава Доре — он содержит не менее 70 процентов золота и/или серебра. «Весь груз собран, поэтому вопрос страховки не стоит», — уточнил представитель компании Станислав Бородюк.

Он также подчеркнул, что никто из находившихся на борту семи членов экипажа и двух представителей компании в результате инцидента не пострадал.

По данным Северо-Восточного линейного управления МВД на транспорте, из самолета выпали 172 слитка общим весом около 3,4 тонны, передает ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе Следственного комитета, причиной повреждения створки люка стало смещение груза. Отвалившаяся створка упала на территорию одного из местных авторынков, свободную от построек и транспортных средств, никто не пострадал.

Самолет Ан-12 авиакомпании «Нимбус» в Якутске 15 марта при взлете потерял створку люка и рассыпал слитки золота по взлетной полосе. После этого экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. В результате самолет благополучно приземлился в поселке Маган в 12 километрах от Якутска. Самолет следовал по маршруту рудник Купол — Красноярск с дозаправкой в Якутске, на его борту находилось более 9 тонн драгоценных металлов.

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