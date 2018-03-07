Самолет с Явлинским разгерметизировался по пути из Грозного

В самолете, в котором кандидат в президенты России от партии «Яблоко» Григорий Явлинский возвращался из Грозного в Москву, произошла разгерметизация. Об этом сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев, передает «Интерфакс» в среду, 7 марта.

«Они летели из Грозного в Москву, и когда уже подлетали к аэропорту, пилот объявил о разгерметизации салона. Хотя они сами этого не почувствовали, но проблема была в том, что самолет стал резко снижаться, буквально за несколько минут с высоты 10 тысяч метров до 4-5 тысяч», — рассказал Яковлев.

По его словам, это вызвало неприятные ощущения у пассажиров, «люди просто хватались за головы, у кого-то шла кровь из ушей, встречали самолет три скорые». Пресс-секретарь «Яблока» добавил, что у Явлинского заложило уши, но «в целом все в порядке».

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Источник в экстренных службах также сообщил агентству, что «инцидент произошел накануне вечером в районе 17:00 мск». «Экипаж самолета "Боинг-737", отправлявшегося из Грозного в Москву, доложил о чрезвычайной ситуации на борту —разгерметизации самолета и запросил экстренное снижение с высоты 8 тысяч метров до эшелона порядка 3 тысяч метров», — сказал источник. Пилотам удалось на низком эшелоне дотянуть до аэродрома Внуково в Москве. После посадки специалисты принялись за комплексную оценку состояния авиатранспорта.

Днем ранее Явлинский присутствовал на суде по продлению ареста председателю чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Политик ходатайствовал о том, чтобы отпустить Титиева под его личное поручительство.

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