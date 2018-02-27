Явлинский раскрыл новые факты своей биографии

Проект, посвященный биографии кандидата в президенты России от партии «Яблоко» Григория Явлинского, опубликован на сайте Явлинского.

«Цель данной публикации — дать исчерпывающие ответы на все спорные вопросы о роли Явлинского в политике России», — говорится в описании проекта.

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Авторы документа отмечают, что политик в серии текстовых и видео интервью впервые раскрывает многие факты своей биографии. Например, о том, как чуть не погиб в шахте при обвале породы. По словам Явлинского, он простоял по пояс в ледяной воде 26 часов. «Мы ничего не знали: ищут нас, не ищут, где мы... Мы подать сигнал не могли. Там нас было 18 человек», — рассказал он.