Дуров запретил фигурантам санкционных списков инвестировать в Telegram

Те, кто попал под санкции США, ЕС, Великобритании и ООН, не смогут принять участие в первичном размещении токенов (ICO) Telegram Open Network (TON) Павла Дурова. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию договора Telegram Group Inc. с инвестором, которая есть в распоряжении издания.

Запрет распространяется на ближайших родственников (супругов, детей, родителей, братьев и сестер). В ICO также запрещено участвовать резидентам или тем, кто живет на попавшей под санкции территории. На момент составления договора такими территориями считаются Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

Павел Дуров не ответил на запрос РБК.

В договоре, на который ссылается РБК, отдельно отмечено, что покупатель токенов не имеет права использовать их для отмывания денег и для нарушения режима санкций. Будет ли сам TON отслеживать подозрительные транзакции, в документе не уточняется.

В феврале Дуров отчитался о привлеченных на ICO 850 миллионах долларов для развития TON и выпуска криптовалюты Gram. Позднее в том же месяце Дуров запустил вторую предпродажу криптовалюты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!