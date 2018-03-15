Путин рассказал о скором полете на Марс

Россия в 2019 году запустит миссию на Марс, а в дальнейшем российские специалисты постараются осуществить высадки на полюса Луны, приводит слова президента России Владимира Путина «Интерфакс».

«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски — для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса. Первое — это совсем скоро — в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию», — сказал глава государства во второй части документального фильма Андрея Кондрашова.

Президент заметил, что российская лунная миссия будет отличаться от советской: «Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основания полагать, что там может быть вода. Там есть чем заниматься, оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса».

Материалы по теме Еще полетаем «Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету

В 2020 году Европейское космическое агентство и «Роскосмос» планируют отправить на Марс второй этап совместной миссии ExoMars, предполагающий высадку на поверхность Красной планеты десантного модуля с посадочной платформой и ровера. Первый этап миссии ExoMars, запущенной в 2016 году, состоял из орбитального аппарата TGO (Trace Gas Orbiter) и демонстрационного десантного модуля Schiaparelli. Первый аппарат успешно работает на околомарсианской орбите, тогда как второй при спуске разбился о поверхность планеты.

В течение ближайших двух лет «Роскосмос» запланировал отправку к спутнику Земли миссии «Луна-25», в задачи которой входит проверка технологии мягкой посадки на южный полюс небесного тела.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!