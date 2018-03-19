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Германия нашла замену российскому газу

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Канцлер Германии Ангела Меркель ищет альтернативы поставкам газа из России и Норвегии, чтобы снизить зависимость от обеих стран. В качестве наиболее реальной замены правительство Меркель рассматривает строительство терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что перестройка в пользу СПГ-терминалов заключена в коалиционном соглашении по итогам недавних выборов в бундестаг. Соглашение предусматривает развитие СПГ-отрасли в течение четырех лет. «Меркель поддерживает любые инициативы, которые направлены на дальнейшую диверсификацию поставок газа», — заявила агентству пресс-секретарь министерства экономики и энергетики Беата Барон.

В настоящий момент у Германии нет собственного СПГ-терминала. Наиболее реальным вариантом называется строительство терминала в Брунсбюттеле, стоимость проекта оценивается в 500 миллионов евро. Открыть терминал планируется в 2022 году. Еще один проект аналогичной стоимости может появиться в Дуйсбурге, однако реализовать его в столь сжатые сроки не представляется возможным. При этом Меркель, как отмечает агентство, поддерживает и российский проект «Северный поток-2».

Тарек Суоки, вице-президент трейдинговой компании Tellurian Inc. убежден, что Германии следует разрабатывать СПГ-отрасль, чтобы иметь дополнительные аргументы в переговорах с Москвой. «Посмотрите на Литву. Вложение в СПГ-терминал наделило их вариантами и вернуло русских за стол переговоров», — отметил он.

В рамках Парижского соглашения по климату Германия обещала к 2050 году отказаться от использования угля и свести выбросы вредных веществ в атмосферу до нуля. Для этого страна переходит на газ, сокращая потребление нефти и угля, а также вкладывается в развитие альтернативных источников энергетики, в частности солнечные фермы.

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