Бена Аффлека высмеяли за огромную нелепую татуировку

Фотография актера Бена Аффлека с разноцветной татуировкой феникса на всю спину стала предметом насмешек в Twitter. Тату артиста сравнили, в частности, с фильмом Зака Снайдера и бутылкой пряного рома с ужасной этикеткой.

«Татуировка Бена Аффлека выглядит так, будто ее раскрасили обломками случайно подобранных мелков», — написала @TaraAriano.

«В следующий раз, когда вы загрустите, просто вспомните, что вы не Бен Аффлек, и у вас, скорее всего, нет огромной и уродливой татуировки, над которой все смеются», — посоветовал @RafiDAngelo.

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Интернет-пользователи также обнаружили, что одному из постов, в котором высмеивался внешний вид артиста, поставила лайк актриса Сара Джессика Паркер.

«Не смейтесь над Беном Аффлеком за его тату феникса. Это символ того, как он возродился из пепла в виде парня с отстойной татуировкой», — заявил @pixelatedboat.

Впервые журналисты узнали о татуировке Аффлека в 2015 году — фотограф заснял актера, когда у него задралась куртка, и он показал хвост феникса. Аффлек тогда заявил прессе, что это временный рисунок для фильма.

Аффлек снялся в таких картинах, как «Исчезнувшая», «Умница Уилл Хантинг», «Перл-Харбор», «200 сигарет», «Армагеддон», «Догма» и «Девушка из Джерси».

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