Бен Аффлек признался в борьбе с алкоголизмом

Американский актер и режиссер Бен Аффлек прошел курс лечения алкогольной зависимости. Об этом он сообщил в Facebook в среду, 15 марта.

«Я завершил курс лечения от алкозависимости. С этим я боролся в прошлом и продолжу противостоять этому. Я хочу жить полноценной жизнью и быть лучшим отцом для своих детей», — написал 44-летний Аффлек.

Артист отметил, что сделал только «один из многих шагов на пути к полному восстановлению».

В конце января сообщалось, что Аффлек отказался одновременно быть режиссером и актером в новой ленте о Бэтмене. «Для такой роли необходима концентрация, усилия и лучшая актерская игра, на которую я способен», — подчеркнул артист, добавив, что сыграет главного героя, а также выступит в качестве продюсера проекта.

Аффлек снялся в таких фильмах, как «Исчезнувшая», «Умница Уилл Хантинг», «Перл-Харбор», «200 сигарет», «Армагеддон», «Догма» и «Девушка из Джерси».