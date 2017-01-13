Сиенна Миллер рассказала о девятичасовом секс-марафоне с Беном Аффлеком

Британо-американская актриса Сиенна Миллер раскрыла подробности съемки постельных сцен в новом фильме Бена Аффлека «Закон ночи», сообщает The Independent.

Секс-марафон длился около девяти часов. Аффлек, который выступил режиссером драмы, сыграл партнера Миллер — главного героя Джо Коглина.

«Мы с Беном как брат и сестра, так что, к счастью, неловкости не возникло. Зато было много глупых смешков», — рассказала актриса.

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По словам Миллер, ее удивило, что Аффлек так настойчиво пытался изобразить эротические способности своего персонажа.

«Оказалось, он просто хотел опробовать новую технику съемки — без монтажных склеек», — добавила она. Каждую сцену повторяли несколько раз, не выключая камеры.

«Закон ночи» — криминальная драма Бена Аффлека. Российская премьера ленты состоялась 12 января.

Сиенна Миллер известна по картинам «Я соблазнила Энди Уорхола», «Казанова», «Снайпер» и «Слоеный торт».