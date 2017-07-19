Звезда «Мира Дикого Запада» предложила Аффлеку сняться в сцене изнасилования

Актриса Эван Рэйчел Вуд обрушилась с критикой на Бена Аффлека, якобы заявившего, что поцелуй двух мужчин во время съемок — одна из сложнейших задач для актера. Звезда сериала «Мир Дикого Запада» предложила артисту сняться в сцене, где его изнасилуют, передает NME в среду, 19 июля.

«К тому же, думаешь, актрисам нравится целовать всех мужчин, с которыми это нужно сделать? То, что это "поцелуй натуралов", не означает, что мы получаем от этого удовольствие», — добавила актриса в Twitter.

Один из подписчиков Вуд заметил в комментариях, что эту фразу Аффлек произнес 20 лет назад.

Позже Вуд удалила все твиты, адресованные актеру. Она объяснила это тем, что люди начали писать ей «тошнотворные вещи».

Отмечается, что цитату Аффлека днем ранее опубликовал портал Gay Star News. Ее привел режиссер Кевин Смит, снимавший актера в фильме «В погоне за Эми». Кинематографист также отметил, что после окончания съемок гей-поцелуя Аффлек объявил, что «теперь стал настоящим артистом».

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В ноябре 2016 года Вуд объявила, что дважды подвергалась изнасилованию. Месяцем ранее актриса призвала феминисток подождать с нападками на «Мир Дикого Запада», в котором присутствуют сцены насилия над женщинами. По ее словам, чтобы судить об этих эпизодах, необходимо знать контекст, а большинство серий еще не вышли.

«Мир Дикого Запада» — фантастический сериал Джонатана Нолана, основанный на одноименном фильме 1973 года с Юлом Бриннером. Действие разворачивается в ближайшем будущем, где развитие искусственного интеллекта позволило создать полностью роботизированные парки развлечений, изображающие различные исторические эпохи. Вуд снимается в «Мире Дикого Запада» в роли Долорес Абернати.