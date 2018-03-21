Замглавы таможни Приморья оказался замешан в контрабанде шуб

Во Владивостоке задержан первый заместитель начальника по таможенному контролю Дальневосточного таможенного управления Сергей Федоров. Об этом в среду, 21 марта, пишет газета «Коммерсантъ». Он оказался фигурантом уголовного дела о контрабанде тканей и шуб под видом дешевых стройматериалов.

«Мы подтверждаем информацию о задержании Федорова», — сообщили изданию в пресс-службе региональной таможни, отказавшись от дальнейших комментариев.

Таможенник отправлен под конвоем в Москву, где в отношении него будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

По данным газеты, Федоров стал фигурантом уголовного дела, по которому арестованы замначальника таможенного поста «Морской порт Владивосток» Евгений Романченко, глава компании «Дальзавод Терминал» Родион Тихонов и четверо связанных с ним предпринимателей.

По версии следствия, фигуранты дела организовали ввоз в Россию десятков контейнеров с тканями и шубами под видом дешевых стройматериалов. Ущерб от их деятельности, по предварительным данным, может исчисляться сотнями миллионов недополученных таможенных платежей.

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