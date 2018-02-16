Колумбийский кокаин под видом крема для депиляции нашли на Урале

На Урале обнаружили крупную партию кокаина, пришедшую на почту под видом крема для депиляции. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщает «КП».

Посылка с килограммом наркотиков пришла в Свердловскую область из Латинской Америки. Получателями оказались двое 22-летних жителей города Асбест, оба сразу были задержаны сотрудниками таможни и ФСБ. Как пояснили в уральском таможенном управлении, спецслужбы следили за коробкой с момента ее отправления.

На допросе мужчины заявили, что ни к каким наркотикам отношения не имеют. «Заказывали для похудения с целью продажи. Да и себе живот помазать», — сказал один их них, перепутав средство для депиляции с кремом для похудения.

По данным спецслужб, обнаруженный в посылке килограмм кокаина оценивается примерно в 15 миллионов долларов. Молодых людей арестовали. В отношении них возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических веществ в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Каждому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в МВД назвали главным рассадником наркотиков в стране социальную сеть «ВКонтакте». Именно она лидирует по количеству рекламных объявлений о продаже запрещенных веществ.

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