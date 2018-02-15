Назван главный рассадник наркотиков в России

В МВД России заявили, что социальная сеть «ВКонтакте» лидирует по количеству рекламных объявлений о распространении наркотиков. Об этом сообщил начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов, передает «Интерфакс».

«Наиболее востребована среди лиц, относящихся к членам пронаркотической субкультуры, "ВКонтакте". На ее долю приходится 89 процентов запросов по соцсетям, поступивших из Роскомнадзора», — объяснил Храпов.

На втором месте, по его словам, находится соцсеть «Одноклассники», на которую приходится около восьми процентов запросов. Наименее заинтересованы в сбыте веществ пользователи «Живого журнала», Facebook и Twitter.

Закрытые группы, где обитает подобный контингент, Храпов назвал «подобием электронных наркопритонов» и добавил, что там «несовершеннолетние рекрутируются в наркокурьеры».

Кроме того, он упрекнул администрацию YouTube, которая не препятствует распространению рекламных роликов о наркотиках и местах их покупки. По словам Храпова, в 2017 году на YouTube было обнаружено огромное количество подобного контента, но «вал этой незаконной смертоносной рекламы удалось остановить».

12 февраля пользователи YouTube пожаловались на появление перед роликами рекламных материалов, призывающих к покупке наркотических средств в дарквебе.

UPD. Представитель пресс-службы «ВКонтакте» сообщил, что соцсеть на постоянной основе выявляет и блокирует сообщества с информацией о продаже и способах употребления наркотиков.

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