Наркотики вернулись на YouTube

Пользователи крупнейшего видеохостинга YouTube пожаловались на появление сомнительной рекламы перед видеороликами. В частности, зрители увидели материалы, призывающие к покупке наркотических средств в дарквебе. О проблеме сообщили подписчики паблика «Ютубер» во «ВКонтакте».

По словам посетителей YouTube, встроенная реклама перед видеороликами начала появляться 10 февраля. Наркоторговцы предлагали купить «плюшки и шишки», а также перейти на торговую площадку Hydra в Tor.

Впервые о проблеме с рекламой запрещенных средств на YouTube заговорили летом 2017 года. Тогда пользователи социальной сети начали жаловаться, что видят контекстную рекламу онлайн-магазина наркотиков в Tor.

29 января 2018 года представители Роскомнадзора заявили журналистам издания ФАН, что реклама запрещенных препаратов полностью заблокирована на YouTube. Однако спустя две недели пользователи вновь пожаловались на прероллы с призывом купить наркотики.

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