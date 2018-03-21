Лобковые волосы и обнаженная грудь помешали тысячам пользователей стать звездами

Арт-энтузиасты Молли Сода (Molly Soda) и Арвида Бистрем (Arvida Byström) собрали заблокированные социальной сетью Instagram снимки в книгу под названием «Картинки или Это не случилось». На большинстве снимков — обнаженные женщины. О своей задумке они рассказали изданию VICE.

Со слов создателей, большинство снимков находятся на грани понятия сексуальности, из-за этого администрация посчитала их неподходящими. К примеру, правилами социальной сети запрещена демонстрация гениталий, но зачастую даже частичная демонстрация лобковых волос может стать мотивом для удаления фото.

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Создатели считают это явным доказательством того, блокировка зависит от мнения конкретного человека, и зачастую позиция не согласуется с политикой Instagram. «Многие вещи рассматриваются как сексуальные. На вас может быть самое крошечное нижнее белье в мире, но ваше тело будет выбрито, — тогда вам разрешат публикацию», — говорит Бистрем. «Но ведь в некотором роде это общекультурно более сексуально, чем наличие небритой лобковой области», — добавляет она.

Помимо демонстрации обнаженного тела (лобка или груди), есть и исключения — к примеру, изображение девушки в хиджабе, в котором она держит смартфон. По мнению администрации Instagram, такой снимок мог оскорбить религиозные чувства подписчиков.

Книга стала попыткой осмыслить запреты в интернет-пространстве и преподнести «неприемлемые» снимки как искусство. 250 фотографий, опубликованные в одной брошюре, отобраны из запрещенных снимков 220 тысяч пользователей. Их публикации блокировала администрация социальной сети.

Как замечают создатели, все эти фотографии были забанены только платформой Instagram: многие из них были беспрепятственно обнародованы в других соцсетях.

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