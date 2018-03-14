Фотограф объявил охоту на отвратительные и смешные руки в метро

Американский фотограф сосредоточил внимание на кистях рук пассажиров подземки. Необычным рукам он посвятил Instagram-аккаунт subwayhands. Как отмечает издание Mashable, еще никогда руки не приковывали столько внимания в сети.

Фотограф фокусируется на утонченных изгибах, прикосновениях и смешных положениях, которые принимают человеческие руки. Герои его работ берутся за поручни, держат близких за руки или просто сидят сложа руки.

Фото опубликовано @subwayhands

Фото опубликовано @subwayhands

Фото опубликовано @subwayhands

Фото опубликовано @subwayhands

Фото опубликовано @subwayhands

Порой снимки в его аккаунте вызывают у людей отвращение. В основном это касается фотографий, на которых запечатлены экстравагантные женщины с экстремально длинными ногтями. В комментариях под фото подписчики subwayhands не стесняются в выражении эмоции.

Фото опубликовано @subwayhands

Фото опубликовано @subwayhands

Фотограф отмечает не только руки, но и ситуации, в которые попадают их обладатели.

Фото опубликовано @subwayhands

Иногда в кадре появляются совсем необычные персонажи.

Фото опубликовано @subwayhands

Показывать руки пассажиров метро subwayhands начал еще четыре года назад, с тех пор фотограф опубликовал более 880 снимков. Однако СМИ обратили внимание на необычный профиль только сейчас. На данный момент у него более 14 тысяч подписчиков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



