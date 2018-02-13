Незнакомец с топором в московском метро заставил вспомнить классику

Пользователь Pikabu опубликовал снимок пассажира московского метро с топором в руках, напоминающего героя из книги Федора Достоевского «Преступление и наказание» Родиона Раскольникова. Изображение вызвало бурную реакцию пользователей развлекательного портала.

В посте под названием «Только что в метро» один из юзеров выложил фотоснимок, на котором молодой человек с топором в руках стоит на платформе станции метро «Тургеневская».

Пост стал одним из самых популярных на сайте и собрал несколько сотен комментариев. Многие назвали молодого человека современным Родионом Раскольниковым: его изображение тут же «переклеили» на платформу станции «Достоевская». Некоторые отмечали символичность его аксессуаров в контексте романа «Преступление и наказание»: «Надпись Sony не там». «Пальтишко из кожи бабушек?» — шутливо спросил один из комментаторов.

Нашлись и те, кто трактовал образ незнакомца как иллюстрацию к произведениям Тургенева. Юзеры предположили, что это Герасим, который планирует убить Муму.

Ряд комментаторов связали образ молодого человека с явлениями массовой культуры: его называли и сыном маминой подруги, и героем эпопеи «Игра престолов» Джоном Сноу, и персонажем сериала «Во все тяжкие». Нашлись и пародисты популярной рекламы: «АК, а как поднять бабла? — Старуха процентщица 3 удара топора!»

Несмотря на многочисленные просьбы в комментариях к посту, неизвестный герой фото так и не появился в треде.

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