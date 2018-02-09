Наивная записка в российском подъезде растрогала пользователей сети

Пользователей портала Pikabu растрогала записка девочки с просьбой не красть ее лыжи, оставленные в подъезде. Хозяйка лыж по имени Настя забыла ключи от дома и решила вернуться за ними к бабушке. Снаряд девочка оставила у квартиры, на всякий случай сопроводив его запиской.

«Не трогать! Я забыла ключи))) Иду к бабушке. Скоро вернусь! Пожалуйста, не берите», — написала девочка на клочке бумаги. Фотографию записки опубликовал ее сосед. Он отметил, что последовал просьбе девочки и брать лыжи не стал.

Посетители портала вывели запись в топ ресурса, оставив под ней сотни комментариев. «Завидую Насте, она пока верит в честность и доброту», — признался пользователь с ником dimanger.

Юзеры отмечают, что девочке повезло с подъездом. «Хороший подъезд у вас, у меня на прошлой работе не то, что на столе ничего оставлять было нельзя, дерьмо в газете оставь — и то утащили бы», — сетует пользователь kvosh.

Некоторые принялись критиковать соседа за недостаточную заботу: «Раз уж дочь соседа и вы их знаете. Лучше бы забрали, и позже вернули, вы-то, может, и честный, а вот за других ручаться не сможете». «Так написано же — не трогать», — подтрунивают другие. Впрочем, автор поста вышел на связь и объяснил, что именно так и поступил, убрав лыжи в совмещенный с соседями предбанник под замком.

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