В детском рисунке разглядели изображение жестокого убийства

Один из пользователей интернет-форума Pikabu опубликовал детский рисунок, в котором он разглядел убийство снегиря.

Пост под названием «Она нарисовала убийство» стал одним из наиболее популярных на портале. Со слов автора, на фото — рисунок дочери его знакомой. «По-моему, получилось красиво. Но скажите, я один вижу жестокое убийство и нож в спине?», — спросил автор.

Юзеры бурно отреагировали на творчество маленькой девочки. Многие делились рисунками своих детей и домыслами о том, что причина нападения — пол птиц: судя по окрасу снегирей, на ветке сидят два самца, а не пара влюбленных животных.

Некоторых изображение вдохновило на поэзию: в треде сформировали целую стихотворную ветвь. «В рябине красной красноперый перо меж ребер получил...», — начал один из завсегдатаев форума. «...И с устремленным к небу взором, почил», — продолжил другой. Другой пользователь назвал снегиря японским воином и посвятил ему хокку: «Перо в груди кровавой. Растаяла жизнь самурая. Опадают листья сакуры».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!