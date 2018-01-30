Пентагон спустя 40 лет ответил на письмо со схемой подводного самолета

Минобороны США ответило американцу на его послание, которое он отправил в 1978 году. Тогда 11-летний мальчик предложил ведомству рисунок своей разработки — подводного самолета. Полный текст официального письма пользователь опубликовал на Reddit.

Пост с фотографиями детской схемы вооружения и ответа Пентагона стал одним из наиболее популярных: юзеры восхищались непосредственностью, с которой 40 лет назад мальчик обратился к властям. Многие отмечали, что он подошел к разработке дизайна небанально.

Официальный ответ Минобороны США также содержит похвалу фантазии ребенка. Свою медлительность Пентагон объяснил проверкой предложенного вооружения на жизнеспособность: «Это отчет по вашей презентации, присланной 5 мая 1978 года, посвященной вашему дизайну вооружения. Проверка вашего отлично нарисованного объекта закончена».

Концепт не совсем удовлетворил власти: они считают, что предлагаемые ребенком в проекте подводного самолета крылья нецелесообразны, а некоторые предложения и вовсе не могут быть реализованы. В финале письма автора благодарят за интерес к разработке вооружения и поясняют, почему взять его схему в работу не представляется возможным. Однако, по мнению военных, некоторые его идеи могли бы пригодиться корпорации LTV Aerospace (эта авиастроительная компания существовала в XX веке как часть конгломерата Ling-Temco-Vought, который обанкротился и прекратил свою деятельность в 2000 году).

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