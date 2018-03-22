В сети поспорили с «Мстителями» о лучшем кроссовере в истории

Заявления студии Marvel о том, что грядущий фильм «Мстители: Война бесконечности» — самый амбициозный кроссовер в истории, вызвали отклик у интернет-пользователей. В Twitter стали предлагать свои варианты лучших произведений, в которых смешиваются персонажи из разных сериалов.

Пользователи вспомнили о кроссоверах «Могучих рейнджеров» и «Черепашек-ниндзя», «Скуби-Ду» и «Бэтмена», «Гриффинов» и «Симпсонов», а также сериала «Клиника» и «Маппет-шоу».

— la mujer guiónica 🦔 (@Jacaretinga) 22 марта 2018, 08:01

Пользователь @ManuclearBomb посчитал, что самый амбициозный кроссовер — это видеоуроки для пользователей операционной системы Windows 95 с актерами ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон и Мэттью Перри.

Релиз «Мстителей: Война бесконечности» в России запланирован на 3 мая 2018 года. Картина станет кроссовером с участием Мстителей, Черной Пантеры, Доктора Стрэнджа, Человека-Паука и Стражей Галактики. Режиссерами выступили братья Энтони и Джо Руссо.

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