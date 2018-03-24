Эпичный взрыв телебашни в Екатеринбурге сняли на видео

Почти 220-метровую недостроенную телебашню в Екатеринбурге демонтировали. Техники дважды оповестили людей, после чего подорвали сооружение, бывшее самым высоким в городе, передает РИА Новости. Очевидцы события выложили видео в соцсетях и на YouTube.

Многие екатеринбуржцы протестовали против сноса башни, называя ее легендой города. В феврале появилась петиция, в которой активисты просили президента России Владимира Путина повлиять на это решение. 22 марта в уральской столице прошла акция «Обнимем нашу телебашню» за спасение вышки. В мероприятии принял участие мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. На следующий день три человека забрались на конструкцию и требовали провести референдум по поводу ее сноса.

На месте башни планируют построить ледовый дворец для клуба КХЛ «Автомобилист».

Ее начали строить в 1983 году на улице 8 Марта. Сигнал с вышки должен был покрывать всю Свердловскую область. В 1991 году из-за перебоев с финансированием строительство заморозили. В разное время в башне предлагали устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм и другое.

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