На Эйфелевой башне погасят огни в память о жертвах теракта в Кабуле

Огни Эйфелевой башни в Париже погасят в память о жертвах теракта в Кабуле, при котором погибли 95 человек и более 150 пострадали. Об этом в субботу, 27 января, сообщила в Twitter мэр французской столицы Анн Идальго.

«Париж, парижанки и парижане сочувствуют афганскому народу, который снова столкнулся с террористическим варварством», — написала она.

По словам градоначальницы, огни башни потухнут в полночь (02:00 мск).

Взрыв в Кабуле прогремел ранее в субботу в квартале Вазир-Акбар-Хан, где находятся посольства иностранных государств и правительственные учреждения. Теракт совершил смертник, который подорвал себя в заминированной машине скорой помощи. Ответственность за произошедшее взяло на себя радикальное движение «Талибан» (запрещено в России), передает NPR.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!