Фигуранта уголовных дел с видео Кадырова назвали примером для детей

Бывший советник главы Чечни Рамзана Кадырова Шаа Турлаев, который, по некоторым данным, объявлен в федеральный розыск, на самом деле «вернулся к мирной жизни» и является «примером человеческого мужества». Так министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал РБК сообщения, появившиеся в СМИ после того, как Кадыров в прямом эфире показал встречу с Турлаевым.

«Человек в свое время прекратил боевые действия, вернулся к мирной жизни, призывает молодежь не поддаваться на пропаганду террористов. Он говорит о том, что глубоко ошибался. Шаа — инвалид, потерял ногу... Презумпцию невиновности никто не отменял. Он что, был осужден?» — сказал Умаров.

Он назвал появившиеся в СМИ публикации «бессовестной травлей», а самого Турлаева примером «великого покаяния». «Он покаялся перед Богом и народом. Шаа Турлаев имеет для нас большое идеологическое значение. Это пример человеческого мужества. На таких, как Шаа Турлаев, мы должны воспитывать детей», — подчеркнул Умаров.

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24 марта глава Чечни опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» видео из села Беной, где он встретился за обедом со своими знакомыми. «Лучшие из лучших», — прокомментировал Кадыров.

В частности, в кадр попал одноногий Турлаев, который с 2010 года находится в федеральном розыске по делам об организации покушений на бывшего мэра Хасавюрта Сайгидпаши Умаханова и политика Ису Ямадаева. Кроме того, по данным «Новой газеты», Турлаева подозревают в причастности к заказному убийству депутата Госдумы Руслана Ямадаева в Москве и бывшего охранника Рамзана Кадырова Умара Исраилова в Вене. В годы вооруженного конфликта в Чечне Турлаев был начальником охраны президента непризнанной Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова.

В то же время, как отмечает РБК, база данных МВД «Внимание, розыск» по запросу о Турлаеве сообщает, что «результаты, удовлетворяющие вашему запросу, отсутствуют».

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