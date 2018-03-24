Кадыров в прямом эфире показал объявленного в федеральный розыск бандита

Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире показал встречу со своим бывшим советником Шаа Турлаевым, который объявлен в федеральный розыск. Видео опубликовано на официальной странице Кадырова в социальной сети «ВКонтакте».

Глава республики вел прямую трансляцию из села Беной, где собирался отобедать со своими знакомыми. Cначала Кадыров продемонстрировал подписчикам открывающиеся из его беседки виды на горы и накрытый стол, а затем и тех, с кем планировал разделить трапезу. В частности, в кадр попал одноногий Турлаев, который с 2010 года находится в федеральном розыске по делам об организации покушений на бывшего мэра Хасавюрта Сайгидпаши Умаханова и политика Ису Ямадаева.

«Лучшие из лучших», — прокомментировал глава Чечни за кадром, снимая своих знакомых.

Еще в 2015 году «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что некоторые обвиняемые по громким делам и находящиеся в розыске живут в Чечне и не скрывают своего присутствия в этой республике. В частности, речь шла о Турлаеве.

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