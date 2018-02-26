Кадыров показал Медведеву свои помидоры

Председатель правительства России Дмитрий Медведев посетил тепличный комплекс «ЮгАгроХолдинг» в Грозном. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает ТАСС.

«Местные специалисты уже изучили уникальные технологии, которые применяются в тепличном хозяйстве, и продолжают повышать квалификацию», — рассказал директор предприятия Нурбек Адаев премьер-министру и сопровождавшему его главе Чечни Рамзану Кадырову. Большинство работников предприятия — выпускники чеченских учебных заведений. «Очень важно специалистов самим готовить», — отметил Медведев.

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Он оценил только что собранные с веток томаты и осмотрел линию сортировки и упаковки продукции. «Хороший проект, продолжайте развивать», — резюмировал глава правительства.

Тепличный комплекс и Россельхозбанк подписали соглашение о строительстве второй очереди предприятия. «Для этого мы его (Россельхозбанк — прим. «Ленты.ру») и докапитализируем, чтобы он такие проекты развивал», — подчеркнул премьер-министр.

В 2018 году тепличный комплекс в Грозном, специализирующийся на выпуске томатов, огурцов и других овощей, будет выведен на проектную мощность — 7,2 тысячи тонн продукции в год. Первая продукция предприятия поступила в продажу в ноябре 2017 года. На предприятии трудятся более 180 человек, они обеспечены бесплатным питанием и транспортом до предприятия.

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