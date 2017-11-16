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Турецкие помидоры попали в Россию

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Первая фура с 20 тоннами томатов из Турции прибыла в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Груз проверяют ветеринарная и таможенная службы. Помидоры были упакованы 8 ноября, срок их хранения — 30 суток, уточнили в Россельхознадзоре.

Ввоз в Россию турецких томатов разрешили с 1 ноября. Минсельхоз предлагал ограничить объем импорта 50 тысячами тонн в год.

По данным Национального плодоовощного союза России, потери Турции после запрета экспорта помидоров в Россию составили два миллиарда долларов.

В 2015 году турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. Россия в январе 2016-го ввела в отношении Турции продуктовое эмбарго. В июне того же года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился за уничтожение российского самолета, после чего Москва стала постепенно снимать ограничения.

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