Правительство разрешило ввоз турецких помидоров в Россию

Правительство России разрешило ввоз на российский рынок турецких томатов в объемах, согласованных Минсельхозом. Текст соответствующего постановления от 26 октября опубликован на сайте кабинета министров.

«Внесенное изменение позволит начиная с 1 ноября 2017 года осуществлять поставки турецких томатов на российский рынок в объеме, определяемом Минсельхозом России, под гарантии компетентного органа Турецкой Республики под контролем Россельхознадзора», — сообщается в документе.

Ранее в октябре председатель российской части межправительственной российско-турецкой комиссии, глава Минэнерго Александр Новак сказал, что ограничения на поставку турецких томатов будут сняты с 1 ноября. При этом сообщалось, что Минсельхоз предлагает ограничить объем импорта 50 тысячами тонн в год.

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18 октября он же заявлял, что отмена эмбарго на поставки турецкой сельхозпродукции на российский рынок может произойти до 20 октября.

По данным Национального плодоовощного союза России, потери Турции после запрета экспорта помидоров в Россию составили два миллиарда долларов.

В 2015 году турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. После этого Россия ввела в отношении Турции продуктовое эмбарго. В июне 2016-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился за уничтожение российского самолета, после чего Москва стала постепенно снимать ограничения. Однако запрет на импорт турецких томатов пока сохраняется.