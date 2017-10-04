Минсельхоз рассчитал допустимую дозу турецких помидоров для россиян

Минсельхоз предлагает ограничить объем импорта помидоров из Турции на российский рынок 50 тысячами тонн в год. Об этом рассказал вице-премьер России Аркадий Дворкович, передает ТАСС.

Он уточнил, что окончательное решение о возобновлении ввоза томатов будет принято не ранее начала 2018 года.

13 сентября министр сельского хозяйства Александр Ткачев говорил о том, что турецкие помидоры в любом случае не займут значительно доли российского рынка. «Конечно, мы должны в первую очередь, пуская турецкие помидоры на российский рынок, заботиться о российском производителе, здесь мы будем абсолютно мониторить рынок», — заверил он. По словам министра, продукция из Турции будет завозиться в период межсезонья — зимой и ранней весной, — в период дефицита овощной продукции. Он также напомнил, что нехватка овощей в это время составляет порядка 1,5 миллиона тонн.

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В ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. После этого отношения между Москвой и Анкарой резко обострились. Россия ввела в отношении республики санкции, в частности запретив ввоз ряда продовольственных товаров. В конце июня 2016-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился за инцидент, после чего Москва стала постепенно снимать ограничения.