Турецким помидорам предрекли возвращение на российский рынок в октябре

Импорт в Россию турецких томатов, запрещенный с 2016 года, может возобновиться в октябре. Об этом в понедельник, 11 сентября, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По словам собеседников издания, Минсельхоз и Россельхознадзор рассматривают возможность экспериментального ввоза овощей объемом до 300 тысяч тонн. При этом, уточняет газета, в правительстве не могут прийти к единому мнению по данному вопросу.

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31 августа министр сельского хозяйства России Александр Ткачев допустил возможность возобновления поставок турецких помидоров предстоящей зимой-весной небольшими партиями. «Мы видим, что все политические вопросы урегулированы, и, конечно, мы должны возобновлять наш товарооборот», — заявил он, опровергнув свои ранние утверждения о том, что Россия не готова закупать турецкие помидоры и не будет этого делать.

10 августа в Национальном плодоовощном союзе подсчитали, что в 2016 году российское производство томатов увеличилось на 18 процентов, доведя самообеспеченность страны по этой культуре приблизительно до 40 процентов. При этом потери Турции после запрета экспорта помидоров в Россию составили два миллиарда долларов.

В 2015 году турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. После этого Россия ввела в отношении Турции санкции, в частности запретив ввоз ряда продовольственных товаров. В июне 2016-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился за уничтожение российского самолета, после чего Москва стала постепенно снимать ограничения. Но ограничение на импорт турецких томатов пока сохраняется.