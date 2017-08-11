Турция выступила против антироссийских санкций

Вводимые Россией продэмбарго наносят вред экономике Турции, но несмотря на это Анкара предпочитает политическое взаимодействие с Москвой. Об этом в пятницу, 11 августа, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в интервью изданию Turkiye.

По его словам, Турция сама много страдала от ограничительных мер в прошлом. «Вот почему, когда мы слышим о санкциях, мы не одобряем это. Мы ищем другие способы решения проблем. Поэтому мы не присоединились к санкциям в отношении России и предпочитаем политический компромисс и конструктивный диалог», — сказал Чавушоглу.

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10 августа в Национальном плодоовощном союзе России сообщили, что потери Турции после запрета экспорта помидоров в Россию составили два миллиарда долларов.

Днем ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Анкара примет ответные меры, если Москва не снимет торговые ограничения на поставки ряда видов сельхозпродукции.

В 2015 году турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. После этого Россия ввела в отношении Турции продуктовое эмбарго. В июне 2016-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился за уничтожение российского самолета, после чего Москва стала постепенно снимать ограничения. Однако запрет на импорт турецких томатов пока сохраняется.

В 2014 году ряд государств, в том числе США и страны — члены Евросоюза, ввел ограничительные меры против России, связав их сначала с вхождением Крыма в состав страны, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры 6 августа 2014-го Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран. Оно действует до 31 декабря 2018-го и может быть продлено.