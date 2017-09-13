Ткачев посулил турецким помидорам малую долю на российском рынке

Поставки турецких помидоров в Россию не займут значительной доли в общем объеме экспорта овощей. Об этом заявил в интервью каналу «Россия 24» министр сельского хозяйства Александр Ткачев, передает Rambler News Service.

«Конечно, мы должны в первую очередь, пуская турецкие помидоры на российский рынок, заботиться о российском производителе, здесь мы будем абсолютно мониторить рынок», — заверил он. По словам министра, продукция из Турции будет завозиться в период межсезонья — зимой и ранней весной — в период дефицита овощной продукции. Он также напомнил, что нехватка овощей в это время составляет порядка 1,5 миллиона тонн.

«Мы этот огромный объем завозим сегодня из Азербайджана, Марокко, Узбекистана, Китая, Израиля и так далее, поэтому, если турецких помидоров будет порядка 50 тысяч [тонн], а мы завозим примерно больше миллиона, конечно это ни холодно, ни жарко, как говорится», — сказал он.

Ткачев добавил, что власти, принимая решение о возобновление поставок помидоров из Турции, в первую очередь должны заботиться о российских производителях.

Материалы по теме По самые помидоры Российскую экономику не спасут даже овощи

31 августа Ткачев говорил, что не исключает возобновления поставок на российский рынок помидоров из Турции. «Мы видим, что все политические вопросы урегулированы, и, конечно, мы должны возобновлять наш товарооборот, который был прежде всего в агропромышленном комплексе России», — отмечал министр.

При этом за несколько недель до этого, 7 августа, августа глава Минсельхоза утверждал, что Россия пока не готова закупать турецкие помидоры и не будет этого делать.

В ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. После этого отношения между Москвой и Анкарой резко обострились. Россия ввела в отношении республики санкции, в частности запретив ввоз ряда продовольственных товаров. В конце июня 2016-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился за уничтожение российского самолета, после чего Москва стала постепенно снимать ограничения.

