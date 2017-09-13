Ткачев предложил снизить налогообложение винограда, груш и яблок

Минсельхоз просит депутатов Госдумы снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на плоды и ягоды, в частности, на виноград. Об этом в среду, 13 сентября, заявил глава ведомства Александр Ткачев, передает РИА Новости.

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«Снижение НДС с 18 до 10 процентов на продажу плодов, ягод и винограда поможет и дальше увеличивать площади и объемы производства», — приводит агентство его слова. Он отметил, что данная мера поможет через пять лет заместить импорт основных фруктов: яблок, груш и винограда.

НДС — косвенный налог. Его исчисление производится продавцом при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав). Базовая ставка НДС — 18 процентов. По пониженной ставке в 10 процентов облагаются социально значимые товары: самые распространенные продукты питания (включая хлеб, овощи, мясо, яйца, молочные продукты, детское питание), лекарства, некоторые медицинские товары, печатная продукция.

По данным Федеральной налоговой службы, за восемь месяцев 2017 года в виде НДС было собрано 1,9 триллиона рублей. Показатель вырос на 15 процентов.