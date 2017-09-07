Налоговые поступления в федеральный бюджет выросли на треть

За первые восемь месяцев 2017 года налоговые поступления в федеральный бюджет выросли на 32 процента, их объем достиг 5,8 триллиона рублей. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС), передает Rambler News Service.

При этом поступления в консолидированный бюджет за январь-август выросли на 19 процентов год к году и составили 11,2 триллиона рублей.

«Основными драйверами роста поступлений (за исключением НДПИ, который увеличился на фоне восстановления цены на нефть) стали сборы: налога на прибыль — 2,3 триллиона рублей с ростом на 17 процентов; НДС — 1,9 триллиона рублей с ростом на 15 процента; акцизов — 0,9 триллиона рублей с ростом почти на 17 процентов; НДФЛ — 2 триллиона рублей с ростом на восемь процентов», — сообщили в ФНС.

«Анализ факторов, влияющих на динамику налоговых поступлений, показал, что кумулятивный эффект от налогового администрирования в общей структуре прироста вырос на два процентных пункта до 230 миллиардов рублей», — сказал глава ФНС Михаил Мишустин.

Кроме того, пресечение непрозрачных схем поставок электротехники, фармацевтической продукции и автокомпонентов за первое полугодие 2017-го принесло в бюджет более 40 миллиардов рублей, сообщил Мишустин. Он добавил, что в России на данный момент зарегистрировано 1,26 миллиона онлайн-касс, через них были оформлены операции почти на пять триллионов рублей, НДС по ним составил 451 миллиард рублей.

Ранее, в августе, Мишустин рассказал о внедрении цифровых технологий в ФНС. Речь шла об автоматизированной системе «АСК НДС-2», маркировке товаров и внедрении онлайн касс. По словам руководителя ведомства, в результате применения «АСК НДС-2» налоговые поступления растут опережающими экономику темпами. В январе-июле 2017 года они увеличились более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5,2 триллиона рублей.