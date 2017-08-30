Глава ФНС рассказал о важности дизайна в налоговом администрировании

ФНС России совместно с ОЭСР и Внутриевропейской организацией налоговых администраций (IOTA) в Москве в период с 30 августа по 1 сентября проводит международный семинар. Мероприятие посвящено клиентоориентированному дизайну и разработке мобильных сервисов в налоговом администрировании. Об этом сообщает пресс-релиз ведомства, полученный редакцией «Лента.ру».

Семинаре принимают участие более 70 представителей из 35 стран. Главная тема мероприятия — технологическая трансформация налоговых органов и построение взаимодействия с налогоплательщиками с учетом их ожиданий и потребностей. В работе семинара участвуют генсек IOTA Мигель Силва Пинту, секретарь Форума по налоговому администрированию ОЭСР (FTA) Питер Грин, крупнейшие IT-компании.

В среду глава ФНС России Михаил Мишустин выступил с ключевым докладом, посвященным использованию новейших цифровых технологий для повышения эффективности деятельности налоговых органов. Он рассказал о цифровых проектах ведомства, которые вызывают интерес у иностранных коллег: автоматизированной системе «АСК НДС-2», маркировке товаров и внедрении онлайн касс.

По словам Мишустина, в результате применения «АСК НДС-2» налоговые поступления растут опережающими экономику темпами. Так, в январе-июле 2017 года они увеличились более чем треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5,2 триллиона рублей.

Онлайн кассы нового поколения автоматически передают информацию о продажах, что позволяет налоговым органам дистанционно контролировать бизнес и сокращать количество выездных проверок до минимума, подчеркнул глава ФНС.

«Лучшая оценка нашей работы — это отклик налогоплательщиков. Наши сервисы, которые мы постоянно совершенствуем, пользуются все большей популярностью», — заявил Мишустин.

По его оценке самые востребованные сервисы — личных кабинетов для всех категорий налогоплательщиков, в которых зарегистрированы 25,8 миллиона физических лиц, 485 тысячи юридических лиц и более 770 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Россия является членом Брисбенской группы — неформального клуба технологически передовых налоговых администраций мира. С 2015 года в рамках форума ОЭСР ФНС курирует проект по электронным услугам и цифровым каналам доставки, изучая мировой опыт этой сфере и лучшие практики налоговых администраций.

