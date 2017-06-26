«Дочка» «Шоколадницы», «МегаФон» и OFD.RU накормят зрителей через онлайн-кассы

Официальный организатор питания зрителей на стадионе «Открытие арена» «Арена Фудс кейтеринг» презентовали решение, помогающее обслужить за один матч до 30 тысяч человек с помощью тысячи онлайн-касс.

Сообщается, что это первый случай применения такого количества онлайн-касс на массовом мероприятии в России, в ходе которого все данные о продажах, согласно нормам нового закона «О применении контрольно-кассовой техники», передаются в режиме реального времени в Федеральную налоговую службу.

Бесперебойную связь касс с интернетом обеспечивает «МегаФон», который в партнерстве с OFD.ru предложил готовое комплексное решение для работы с онлайн-кассами. Оно включает в себя специальный тариф для кассовой техники с ежемесячной платой 100 рублей, передачу данных в налоговую службу онлайн со стороны OFD.ru. Решение может также включать и M2M – мониторинг для дистанционного управления сим-картами. Передачу данных в налоговую службу обеспечит OFD.RU, а кассовое решение предоставит компания «Нилстар».

«Сегодня «МегаФон» — это не просто мобильная и фиксированная связь. Корпоративным клиентам мы предлагаем комплексные, готовые к использованию решения, которые помогают бизнесу развиваться, оптимизировать расходы и увеличивать выручку. Одно из них — совместное решение по работе с онлайн-кассами, — прокомментировала Светлана Сысоева, директор по развитию корпоративного бизнеса Столичного филиала компании «МегаФон». — Мы высоко оцениваем потенциал рынка «умных» касс. Мы ожидаем, что доля касс с сим-картами к концу 2017 года может составить 30 процентов, а к концу 2018 года этот показатель может увеличиться до 70 процентов. Такой рост мы прогнозируем исходя из объемов производства, которые закладывают крупные производители кассовых аппаратов».

Для организации работы мобильных барменов, которые предлагают разливные напитки прямо на трибунах стадиона во время матча, используется мобильный терминал IRAS 900 компании «Нилстар». Он совмещает в себе функции «3в1»: кассового аппарата, платежного терминала и полнопрофильного терминала кассира, с помощью которого можно вести товароучет, рассчитывать налоги, управлять скидками. Кассовый аппарат отличается компактностью, эргономичностью и надежностью.

«Совместное решение «МегаФона» и OFD.RU может применяться на массовых мероприятиях любой направленности и масштаба, — заявила коммерческий директор OFD.RU Екатерина Николаева. — Оно подходит для любых кассовых решений из реестра ФНС».