Финансы
 

Более трехсот россиян отчитались о доходах свыше миллиарда рублей

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С 1 января по 15 мая декларации о доходах свыше миллиарда рублей подали 324 жителя России. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на данные
Федеральной налоговой службы (ФНС). Еще 425 человек задекларировали доходы в диапазоне от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей.

ФНС обратила внимание на то, что миллиардеров может быть и больше. Налогоплательщики вправе не указывать в декларации доходы, которые не подлежат налогообложению, и доходы, по которым НДФЛ уже был удержан налоговыми агентами.

По опубликованным в апреле данным Forbes, число долларовых миллиардеров в России в 2016 году увеличилось с 77 до 96.

Согласно информации Росстата, средние доходы на душу населения в первом квартале были в 2,8 раза выше прожиточного минимума и составили 27 718 рублей в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, они выросли на 1,2 тысячи рублей, а по сравнению с четвертым кварталом 2016 года — снизились на 8,1 тысячи рублей.

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