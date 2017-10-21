Экономика
 

Объявлена дата возвращения турецких помидоров в Россию

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Ограничения на поставку турецких томатов в Россию будут сняты с 1 ноября. Об этом в субботу, 21 октября, заявил председатель российской части межправительственной российско-турецкой комиссии, глава Минэнерго Александр Новак, сообщает ТАСС.

«Такое решение подготовлено, о возможности поставок с 1 ноября в Российскую Федерацию 50 тысяч тонн томатов, которые на данном этапе уже согласованы нашими ведомствами», — сказал Новак.

18 октября министр энергетики заявлял, что отмена эмбарго на поставки турецкой сельхозпродукции на российский рынок может произойти до 20 октября.

По данным Национального плодоовощного союза России, потери Турции после запрета экспорта помидоров в Россию составили два миллиарда долларов.

В 2015 году турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. После этого Россия ввела в отношении Турции продуктовое эмбарго. В июне 2016-го президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился за уничтожение российского самолета, после чего Москва стала постепенно снимать ограничения. Однако запрет на импорт турецких томатов пока сохраняется.

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