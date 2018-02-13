Следователи не увидели ничего плохого в избиении подростков силовиками в Чечне

Чеченские следователи не стали возбуждать дело об избиении и оскорблении подростков людьми в камуфляжной форме, посчитав, что такого события не было. Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал» со ссылкой на ответ управления Следственного комитета по Чеченской Республике.

В тексте говорится, что постановление об отказе возбуждать дело было вынесено 14 января 2018 года по результатам проведенной проверки. «В возбуждении уголовного дела по факту избиения подростков в ОМВД России по Шелковскому району ЧР отказано за отсутствием события преступления», — цитируют документ правозащитники.

В конце декабря 2017 года «Мемориал» опубликовал две найденных в Facebook видеозаписи с издевательствами над чеченскими подростками. По информации центра, таким образом молодых людей наказали за оскорбление жителей Иласхан-Юрта Гудермесского района республики.

На одном из видео видно, как юноша сидит на диване, а за его спиной расположен стенд с фотографиями, похожий на те, что обычно висят в отделениях полиции. Человек в камуфляжной форме и с майорскими погонами на чеченском языке требует, чтобы подросток извинился перед селянами. Мужчина оскорбляет его, унижает и в какой-то момент наносит ему несколько ударов по лицу и голове.

Во втором ролике показаны два парня и девушка, которых заставляют просить прощения у жителей села. На записи чеченка стоит молча, и мужчина за кадром начинает оскорблять ее. «Ты будешь говорить? Ну, что ты там говорила? Тебя повесить надо бы. Таких тварей, как ты, нужно убивать еще до рождения», — приводят перевод его слов правозащитники.

Отделение МВД России по Шелковскому району Чечни возглавляет майор Рустам Геремеев. По информации «Новой газеты», он родной брат бывшего офицера батальона «Север» Руслана Геремеева, которого следствие долгое время подозревало в организации убийства политика Бориса Немцова.

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