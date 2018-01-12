Чеченских полицейских отказались заподозрить в подбрасывании наркотиков

Следственный комитет России не нашел оснований для проведения доследственной проверки обстоятельств задержания руководителя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, который написал заявление о подброшенных ему полицейскими наркотиках. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Совете по правам человека при президенте (СПЧ).

«Согласно информации, представленной следственным управлением Следственного комитета России по Чеченской Республике, сообщения о неправомерных действиях сотрудников полиции в отношении Титиева не поступали», — заявили в СПЧ. Кроме того, в ответе ведомства отмечается, что следователи не наделены полномочиями по контролю за деятельностью органов внутренних дел.

Ранее адвокат Титиева обратился в управление Следственного комитета по Чечне с заявлением, в котором 60-летний подзащитный пожаловался на то, что полицейские подкинули ему пакет с наркотиками при осмотре автомобиля. В свою очередь глава СПЧ Михаил Федотов обратился с просьбой провести проверку задержания правозащитника к председателю Следственного комитета.

О задержании Титиева стало известно 9 января. Полиция сообщила о нахождении в его автомобиле пакета с веществом, имеющим запах марихуаны. Председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов связал задержание коллеги с его профессиональной деятельностью, которая «вызывала неодобрение со стороны чеченских властей».

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