В ЦДХ покажут единственную в России коллекцию классических автомобилей Volvo

В Центральном доме художника на Крымском валу открылся выставочный проект для ценителей актиквариата Форум Коллекции России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выставка продлится до 1 апреля.

В рамках Форума работают такие тематические экспозиции, как «Портрет коллекционера», «Уникальная археология» и III Салон «Старая бумага и другие формы коллекционирования».

На выставке, в том числе, будет представлена единственная в России коллекция классических автомобилей Volvo, коллекция красной обуви XVIII-XXI веков «Красная туфелька», коллекция редких фотографий и личных вещей членов семьи «Короля Русской Водки» Петра Смирнова.

Проект впервые стартовал в 2015 году под названием «Старая бумага». Тогда была представлена выставка коллекций на бумаге и ярмарка бумажного антиквариата.