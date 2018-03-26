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Свадьба женщины и огромного фикуса спасла растение от гибели

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Жительница американского города Форт-Майерс, штат Флорида, заключила символический брак с гигантским фикусом, чтобы помешать его срубить. Об этом сообщает Associated Press.

Городские власти решили избавиться от дерева с кроной, покрывающей площадь 740 квадратных метров, когда его корни распространились за пределы парка и достигли земельного участка, который выставлен на продажу. Местные жители несколько месяцев добивались отмены решения.

В феврале Кэрен Купер услышала о мексиканских женщинах, которые вышли замуж за деревья в знак протеста против вырубки лесов. Она рассказала об этом другим защитникам фикуса и пошутила, что им следует поступить так же. Все поддержали эту идею.

Свадьба состоялась за три дня до заседания комиссии по благоустройству, на котором должна была решиться судьба дерева. В парке собрались около 50 человек с цветами и свадебным тортом. Купер и еще несколько женщин в белых платьях поклялись чтить и защищать дерево. Кольца принесла собака по кличке Маленький Медведь. «Если они срубят это дерево, я стану вдовой», — шутит Купер.

Власти города согласились подумать о сохранении дерева, однако окончательное решение пока не принято. Член городского совета, участвовавший в церемонии, пообещал защитникам фикуса помощь, если комиссия по благоустройству не откажется от первоначального плана.

Дерево, за спасение которого борется Купер, относится к виду Ficus macrophylla. Это вечнозеленое растение встречается на восточном побережье Австралии. Высота гигантских фикусов достигает 60 метров. Декоративные фикусы, которые разводят в домашних условиях, относятся к виду Ficus benjamina и вырастают лишь до 25 метров в высоту.

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