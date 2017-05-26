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Американка объявила железнодорожную станцию своей супругой

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Жительница американского города Сан-Диего, штат Калифорния, утверждает, что «заключила брак» с железнодорожной станцией Санта-Фе. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

45-летняя Кэрол Санта-Фе ежедневно навещает станцию, чтобы провести с ней время. По ее словам, она была влюблена в это здание с детства, но «женилась» на ней лишь год назад. «Я встала там и сказала, что беру ее в партнеры, — рассказывает женщина. — Это был самый счастливый момент в наших жизнях».

Во время свиданий Кэрол ходит по станции и наслаждается ее компанией. «Когда я трогаю ее, то чувствую, будто она в самом деле держит и целует меня», — объясняет она.

Женщина старается, чтобы посторонние не замечали, что она делает. «Я скрываю свое влечение к станции, потому что мне не хочется, чтобы люди узнали и запретили мне с ней встречаться», — говорит она.

Людей, испытывающих влечение к неодушевленным объектам, называют объектофилами, или объектосексуалами. Хорошо известны случаи жительницы Швеции Эклоф Берлинер-Мауэр (Eklöf Berliner-Mauer), с 1979 года считавшей себя супругой Берлинской стены, и американки Эрики ЛаБри (Erika LaBrie), в 2007 году заключившей неофициальный брак с Эйфелевой башней. Согласно исследованию, опубликованному в Electronic Journal of Human Sexuality, более половины объектосексуалов страдают расстройствами аутического спектра.

В апреле сообщалось, что в китайском городе Ханчжоу бывший сотрудник компании Huawei «вступил в брак» с самодельным роботом.

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ourism In Turkey Continues To Struggle As Russia Lifts Travel Ban ANTALYA, TURKEY - JULY 13: Russian tourist Anastasia Goryachih dances poolside at a resort catering to primarily Russian tourists on July 13, 2016 in Antalya, Turkey. Russian President Vladimir Putin last month officially lifted travel restrictions on tourism to Turkey. Russia had banned agency tours to Turkey after a diplomatic crisis erupted when Turkey downed a Russian jet on the Turkey - Syrian border in November 2015. Turkey's tourism is currently in crisis after a series of terrorist attacks, most recently the bombing of Ataturk International Airport tourists numbers have plummeted. The tourist city of Antalya, popular with Russian and European tourists has been hit hard, in May overall visitor numbers to Turkey dropped 34.7 percent and according to figures released by Antalya airport, the number of Russian tourists had dropped 98.5 percent in June, creating one of the worst tourist seasons on record. Antalya is home to some 40,000 Russians permanently living and working in the city, with many working in the tourism sector, local businesses have have felt a ripple effect from the tourism downturn forcing job losses and business closures. The first Russian flight carrying package tourists to Turkey arrived in Antalya on July 9, 2016 bringing hope to local business and tour operators. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)Четыре водочки
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