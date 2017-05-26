Американка объявила железнодорожную станцию своей супругой

Жительница американского города Сан-Диего, штат Калифорния, утверждает, что «заключила брак» с железнодорожной станцией Санта-Фе. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

45-летняя Кэрол Санта-Фе ежедневно навещает станцию, чтобы провести с ней время. По ее словам, она была влюблена в это здание с детства, но «женилась» на ней лишь год назад. «Я встала там и сказала, что беру ее в партнеры, — рассказывает женщина. — Это был самый счастливый момент в наших жизнях».

Во время свиданий Кэрол ходит по станции и наслаждается ее компанией. «Когда я трогаю ее, то чувствую, будто она в самом деле держит и целует меня», — объясняет она.

Женщина старается, чтобы посторонние не замечали, что она делает. «Я скрываю свое влечение к станции, потому что мне не хочется, чтобы люди узнали и запретили мне с ней встречаться», — говорит она.

Людей, испытывающих влечение к неодушевленным объектам, называют объектофилами, или объектосексуалами. Хорошо известны случаи жительницы Швеции Эклоф Берлинер-Мауэр (Eklöf Berliner-Mauer), с 1979 года считавшей себя супругой Берлинской стены, и американки Эрики ЛаБри (Erika LaBrie), в 2007 году заключившей неофициальный брак с Эйфелевой башней. Согласно исследованию, опубликованному в Electronic Journal of Human Sexuality, более половины объектосексуалов страдают расстройствами аутического спектра.

В апреле сообщалось, что в китайском городе Ханчжоу бывший сотрудник компании Huawei «вступил в брак» с самодельным роботом.