МВФ посоветовал Европе приготовить заначку для грядущего кризиса

Странам еврозоны необходимо создать общий фонд для финансирования антикризисных мер. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, сообщает Reuters.

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Это поможет пережить членам еврозоны «пасмурные дни», считает она. Глава МВФ отметила «устойчивый подъем по всему миру», но предупредила о новых глобальных угрозах. «Подумайте о росте популизма и числа близоруких, призывающих к протекционизму», — сказала Лагард.

Европа в будущем столкнется с новым кризисом, и для борьбы с ним нужно развивать взаимодействие финансовых ведомств членов ЕС и работать над фискальной системой, заявила она. Отчисления в антикризисный фонд следует производить регулярно, пока хватает средств. Позднее, при возникновении необходимости, страны будут пользоваться накопленными резервами.

23 марта США ввели пошлины на ввоз стали и алюминия. По ряду стран, в том числе членов ЕС, окончательное решение должно быть принято к 1 мая. Евросоюз может установить ответные тарифы на американскую продукцию в течение двух месяцев.

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