Россия оценила потери от торговой войны с США

Российская металлургическая отрасль может потерять порядка трех миллиардов долларов из-за введения США пошлин на ввоз стали и алюминия. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в интервью «России 24», сообщает «Интерфакс».

Как уточнил чиновник, из-за пошлин на сталь Россия может лишиться двух миллиардов долларов и еще порядка миллиарда долларов — из-за пошлин на алюминий. «Это связано в том числе с тем, что наши компании инвестировали в прокатные мощности в США и используют на них российские полуфабрикаты для производства конечной продукции», — пояснил Евтухов.

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По его оценке, протекционистские меры США могут привести к хаотичному перераспределению продукции из стран, попавших под пошлины, и как следствие введению другими странами собственных мер торговой защиты.

Ранее замминистра сообщил, что Минпромторг намерен ограничить импорт американских товаров в Россию в ответ на введение со стороны США пошлин на ввоз алюминия и стали. Кроме того, по его словам, российская сторона обратится во Всемирную торговую организацию (ВТО), поскольку «впервые страна — член ВТО вводит такие пошлины без предварительного расследования, только в интересах национальной безопасности», и таким образом создает прецедент. По словам Евтухова, интерес к коллективному иску проявили китайские партнеры.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о решении ввести пошлины 25 процентов и 10 процентов на импорт стали и алюминия соответственно — они начали действовать в полночь 23 марта 2018 года. Однако до 1 мая пошлинами не будут облагаться металлы из Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Республики Корея и стран ЕС.

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