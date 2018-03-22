Китай придумал свой ответ в торговой войне с США

Китай готовит ответные меры в торговой войне с Соединенными Штатами, которые 22 марта планируют анонсировать новые пошлины на китайские товары в дополнение к тарифам на ввоз стали и алюминия. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, меры со стороны китайских властей могут затронуть американские экспортные сельскохозяйственные продукты, в частности соевые бобы, сорго и живых свиней — США являются одним из основных поставщиков этих продуктов в КНР. Так, Китай покупает порядка трети объема соевых бобов, производимых Соединенными Штатами. В то же время, по заявлениям собеседников газеты, планы Китая могут измениться — это будет зависеть от риторики Вашингтона и того, насколько широкого круга китайских импортных товаров коснутся новые американские меры.

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«Любой ответ Китая на новые тарифы США будет взвешенным и пропорциональным», — отметил один из источников издания.

Газета также отмечает, что потенциальные ответные меры со стороны Китая в первую очередь затронут американские штаты, где проживает электорат Дональда Трампа.

Министр финансов США Стивен Мнучин в то же время сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения инвестиционных ограничений в отношении Китая в дополнение к ожидаемым новым пошлинам на товары из КНР.

О планах Трампа ввести пошлины на импорт из Китая агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило 14 марта. По его данным, в результате введения этих пошлин будет нанесен ущерб для китайского импорта на 60 миллиардов долларов. В первую очередь сборы затронут продукцию телекоммуникационного сектора. Таким образом Вашингтон может отреагировать на политику Пекина, вынуждающую американские компании делиться своими технологиями в обмен на возможность работать на рынке КНР.

Президент США 9 марта подписал указ о введении импортных пошлин на сталь и алюминий в размере 25 процентов и 10 процентов соответственно. Из-под действия указа были выведены партнеры США по Североамериканской ассоциации свободной торговли. Вашингтон отметил, что исключением могут стать и другие страны, если они обоснуют рациональность такого решения американской стороне.

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