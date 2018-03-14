Трамп собрался ввести пошлины на китайский импорт

Президент США Дональд Трамп собирается ввести пошлины на импорт из Китая, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Предполагается, что будет нанесен ущерб для китайского импорта на 60 миллиардов долларов. В первую очередь сборы затронут продукцию телекоммуникационного сектора. Таким образом Вашингтон может отреагировать на политику Пекина, вынуждающую американские компании делиться своими технологиями в обмен на возможность работать на рынке КНР.

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Как сообщил собеседник агентства, автором инициативы выступил руководитель Национального совета по торговле США, известный критик Китая Питер Наварро.

При этом Белый дом не исключает расширения спектра китайского импорта, который может попасть под санкции.

Трамп 9 марта подписал указ о введении импортных пошлин на сталь и алюминий в размере 25 процентов и 10 процентов соответственно. Из-под действия указа были выведены партнеры США по Североамериканской ассоциации свободной торговли. Вашингтон отметил, что исключением могут стать и другие страны, если они обоснуют рациональность такого решения американской стороне.

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