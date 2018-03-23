Россия даст ответ в торговой войне с США

Министерство промышленности и торговли намерено ограничить импорт американских товаров в Россию в ответ на введение со стороны США пошлин на ввоз алюминия и стали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы ведомства Виктора Евтухова.

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«Будем готовить, наверное, предложения по ответным мерам. Ограничения против американских товаров. Я думаю, что все страны пойдут по этому пути», — сказал чиновник.

По его словам, предложения направят в Минэкономразвития. Кроме того, российская сторона обратится во Всемирную торговую организацию (ВТО). Как пояснил Евтухов, «впервые страна — член ВТО вводит такие пошлины без предварительного расследования, только в интересах национальной безопасности». Он отметил, что такая ситуация — прецедент.

«Мы будем готовить позицию от себя, потому что это наша отрасль и наши предприятия — и они страдают», — добавил замминистра.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о решении ввести пошлины 25 процентов и 10 процентов на импорт стали и алюминия соответственно. Тарифы начали действовать в полночь 23 марта 2018 года. Временно — до 1 мая — не будут вводиться сборы на металлы из Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Республики Корея и ЕС.

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