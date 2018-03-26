Мавроди похвалили за просвещение россиян

Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди научил россиян инвестировать деньги с осторожностью. Об этом заявил финансовый омбудсмен Павел Медведев, сообщает РИА Новости.

«Парадоксальным образом влияние [Мавроди] на финансовую систему России не однозначно отрицательное. Он очень дорогой ценой научил людей быть осторожными на финансовом рынке, но, конечно, безумной ценой», — отметил Медведев.

По словам омбудсмена, после того, как схема финансовой пирамиды МММ вскрылась, жертв мошенничества в России стало в два раза меньше. Медведев подчеркнул, что финансовые пирамиды продолжают создаваться, однако уже не такого масштаба, как МММ. «Мавроди появляются каждый день, но именно того масштаба — благодаря Мавроди — нет», — сказал он.

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Сергей Мавроди был госпитализирован в Москве с автобусной остановки на улице Поликарпова в ночь на понедельник, 26 марта. Он был доставлен в 67-ю горбольницу, однако врачи не смогли его спасти.

В 1992 году Мавроди создал компанию МММ, которая стала самой большой финансовой пирамидой в новейшей истории России. По различным оценкам, жертвами мошенничества стали 10-15 миллионов человек.

В 1994 году Мавроди был депутатом российского парламента, однако лишился мандата в 1996 году. В 2007 году предпринимателя приговорили к 4,5 годам тюрьмы за мошенничество. Однако срок он отбыл еще во время предварительного заключения в ходе следствия, поэтому вскоре вышел на свободу.

В 2016 году стало известно, что Мавроди создал собственную криптовалюту — Mavro.

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