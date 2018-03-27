США пообещали через 10 лет «победить в любой войне»

Сухопутные войска США к 2028 году будут полностью готовы к ведению любой войны и достижению решительной победы в «любой войне». Об этом заявил министр армии США Марк Эспер, передает Defense News.

Он отметил, что одновременно американские военные смогут сдерживать другие страны и сохранять способность воевать против нерегулярных вооруженных формирований.

Материалы по теме Новая. Холодная. Твоя. Противостояние США и России перерастает в неявную войну

«Армия сможет добиться этого благодаря применению современных наземных пилотируемых и беспилотных боевых транспортных средств, самолетов, технических систем и вооружений в комбинации с надежными общевойсковыми формированиями и тактикой, основанной на новейшей доктрине ведения боевых действий», — пояснил министр.

Эспер добавил, что «американские солдаты не будут иметь себе равных по поражающим способностям». «Через десять лет наши подразделения должны быть более надежными, маневренными и смертоносными», — сообщил он.

Министр отметил, что для достижения этой цели уже вносятся серьезные изменения в доктрину, обучение, организацию и комплектование сухопутных войск.

По оценкам Эспера, через десять лет армии потребуются 500 тысяч солдат и офицеров. В настоящее время численность регулярных войск составляет 476 тысяч человек. Военный бюджет на 2018 год, одобренный Конгрессом США, составляет 696 миллиардов долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!